انت الأن تتابع خبر سان جيرمان يمدد عقد نونو مينديز لخمس سنوات قادمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسم نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي مستقبل مدافعه البرتغالي ​نونو مينديز​، الذي ينتهي عقده مع الفريق في صيف 2026.

ووفقاً للصحفي الايطالي ​فابريزيو رومانو​ خبير انتقالات اللاعبين ، فإن مينديز وقع على عقد جديد مع فريقه يمتد لخمس سنوات قادمة حتى 2030.

واضاف انه تم الاتفاق على التمديد شفهيا في كانون الاول/ديسمبر وتم التوقيع عليه الآن وسيتبعه الإعلان الرسمي من قبل النادي الباريسي .

وكشف رومانو أن مينديز أصبح ضمن أعلى اللاعبين أجراً في الفريق بعد توقيعه على العقد الجديد.

يذكر ان مينديز البالغ 22 عاماً خاض مع باريس سان جيرمان 107 مبارة وسجل 4 أهداف وصنع 14.