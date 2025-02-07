انت الأن تتابع خبر سان جيرمان يمدد عقد نونو مينديز لخمس سنوات قادمة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مستقبل مدافعه البرتغالي نونو مينديز، الذي ينتهي عقده مع الفريق في صيف 2026.
ووفقاً للصحفي الايطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين ، فإن مينديز وقع على عقد جديد مع فريقه يمتد لخمس سنوات قادمة حتى 2030.
واضاف انه تم الاتفاق على التمديد شفهيا في كانون الاول/ديسمبر وتم التوقيع عليه الآن وسيتبعه الإعلان الرسمي من قبل النادي الباريسي .
وكشف رومانو أن مينديز أصبح ضمن أعلى اللاعبين أجراً في الفريق بعد توقيعه على العقد الجديد.
يذكر ان مينديز البالغ 22 عاماً خاض مع باريس سان جيرمان 107 مبارة وسجل 4 أهداف وصنع 14.