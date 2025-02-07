انت الأن تتابع خبر أموريم: أنا المسؤول عن تعاقدات مانشستر يونايتد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد ​روبن أموريم​، مدرب ​مانشستر يونايتد​، أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن صفقات الفريق التي يعاني من تراجع في أدائه في ​الدوري الإنكليزي الممتاز​.

أموريم، الذي خلف الهولندي إيريك تن هاغ في تشرين الثاني 2024، بدأ فرض أسلوبه منذ اليوم الأول في القيادة. فاستبعد على الفور ​أليخاندرو غارناتشو​ و​ماركوس راشفورد​ لأسباب انضباطية، حيث قرر الأخير بعد فترة من التجميد مغادرة الفريق والانضمام إلى ​أستون فيلا​.

وقبل مواجهة ​ليستر سيتي​ في ​كأس الاتحاد الإنكليزي​، قال المدرب البرتغالي: "أنا المسؤول الأول عن جميع الصفقات الجديدة في مانشستر يونايتد، وأنا من أملك الكلمة الأخيرة في هذا الأمر". وأضاف: "لقد ارتكب النادي أخطاءً في الانتقالات السابقة، لذلك نحرص على اتخاذ قرارات مدروسة هذه المرة".

كما أوضح أموريم أنه يتطلع إلى بناء فريق يتناسب مع رؤيته الفنية، وأنه اختار الانتقالات الأخيرة وفقًا لاحتياجاته، مشيرًا إلى أن انتقال راشفورد وأنتوني ومالاسيا كان من قراراته. وتابع: "نحن الآن نبحث عن لاعبين شباب لديهم حافز كبير للتطور".