موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يجتمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مع نظيره فريق ليستر سيتي اليوم الجمعة الموافق السابع من فبراير في لقاء منتظر وحاسم بملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي.

وكان الشياطين الحمر قد تأهل إلى هذا الدور بعد فوزه المفاجئ على نظيره الجانرز بضربات الجزاء 5/3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهم.

ولم تعلن أي قناة عربية عن نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مع نظيره فريق ليستر سيتي اليوم الجمعة ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.