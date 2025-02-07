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أحمد جودة - القاهرة - في إطار الدعم الذي يقدمه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للمشروعات القومية التي تهدف إلى تطوير الرياضة المصرية واكتشاف المواهب، وعلى راسها المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي شهدت بطولة الجمهورية للمصارعة الحرة والرومانية والنسائية للكبار والشباب تحت 17 سنة التي أقيمت بمحافظة المنوفية خلال الفترة من 31 يناير حتى 4 فبراير، مشاركة قوية من لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

6 كؤوس و78 ميدالية فى إنجاز جديد للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في بطولة الجمهورية للمصارعة

وشهدت البطولة مشاركة 53 هيئة رياضية ومشاركة 932 لاعبًا ولاعبة من مختلف أنحاء الجمهورية من بينهم 218 لاعبًا ولاعبة من المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

وقد حقق لاعبو المشروع القومي نتائج متميزة، حيث حصدوا 6 كؤوس، كما يلي:

- كأس المركز الأول في المصارعة الحرة للشباب تحت 17 سنة.

- 3 كؤوس للمركز الثاني في المصارعة الحرة والنسائية للكبار والشباب تحت 17 سنة.

- كأسان للمركز الثالث في المصارعة الرومانية للكبار والشباب تحت 17 سنة.

كما تألق لاعبو المشروع القومي في المنافسات وحصدوا 78 ميدالية متنوعة بواقع:

- 20 ميدالية ذهبية

- 20 ميدالية فضية

- 38 ميدالية برونزية

ويعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي أحد المشروعات الاستراتيجية البارزة لوزارة الشباب والرياضة، التي تهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا المجال بما يساهم في بناء جيل رياضي قادر على رفع راية مصر في المحافل الدولية في إطار خطة الدولة لتأهيل أبطال المستقبل وتعزيز حضور الرياضة المصرية على المستوى العالمي.