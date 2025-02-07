نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لمباراته أمام نظيره موناكو ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز

يكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي عن موعد مباراة باريس سان جيرمان ونظيره فريق موناكو في الدوري الفرنسي الممتاز



موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي



يواجه اليوم الجمعة فريق باريس سان جيرمان نظيره موناكو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة

يسعي فريق باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للانفراد بصدارة الدوري الفرنسي بينما موناكو للوصول إلي المركز الثاني

يدخل فريق باريس سان جيرمان المباراة وهو متصدرًا ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 50 نقطة بينما موناكو في المركز الثالث برصيد 37 نقطة

