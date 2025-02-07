نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره فريق الفيحاء اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر والفيحاء

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والفيحاء مساء اليوم في تمام الساعة 5:20 بتوقيت القاهرة والساعة 6:20 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:20 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب النصر والفيحاء

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة بعد تحقيق 11 فوز و5 تعادلات وخسر 2 بينما يأتي الفيحاء في المركز 13 برصيد 16 نقطة حيث انتصر خلال 3 وتعادل بسبعة وهزم بثمانية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.