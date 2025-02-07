نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ريال مدريد يعلق على انتقال راموس إلى مونتيري المكسيكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على انتقال المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس إلى صفوف مونتيري المكسيكي.

أنشيلوتي: سيرجيو راموس أسطورة وأيقونة

وكان قد أعلن مونتيري المكسيكي مساء الخميس التعاقد مع الأسطورة الإسبانية سيرجيو راموس البالغ من العمر 38 عامًا، لمدة موسم واحد، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق إشبيلية في الصيفةالماضي.

وقال أنشيلوتي في المدرب الصحفي التقديمي، لمباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد، عن انضمام راموس إلى النادي المكسيكي، "سيرجيو راموس أسطورة وأيقونة. نحن ممتنون له للغاية. لقد كنا محظوظين للغاية برؤيته في ريال مدريد. المكسيك ستحبه وتستمتع به كثيرًا".

ويستعد ريال مدريد لخوض مواجهة نارية أمام أتلتيكو مدريد، غدًا السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، لموسم 2024-2025.