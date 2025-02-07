نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ وبريمن في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ نظيره فريق فيردر بريمن اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير الجاري في لقاء قوي بينهم بستاد اليانز ارينا ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الألماني.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبريمن

وتنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ وبريمن مساء الجمعة في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة والساعة 10:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبريمن

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.