نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سموحة أمام بيراميدز في دوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام بيراميدز المقرر لها فى الرابعة عصر اليوم على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري نايل.

تشكيل سموحة أمام بيراميدز في دوري "نايل"

وجاء التشكيل كالاتى:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: هشام حافظ، بركات حجاج، محمد متولى كناريا، عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: شريف رضا، محمود صابر ،عبد الكبير الوادي، محمود صابر.

خط الهجوم: محمد سالم، صامويل امادو.

ويحتل سموحة المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 24 نقطة.