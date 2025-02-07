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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت لمواجهة نظيره وبريست ضمن منافسات الجولة الحادية عشرمن عمر مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

يكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي عن موعد مباراة نانت وبريست في الدوري الفرنسي الممتاز

موعد مباراة نانت وبريست في الدوري الفرنسي

يواجه فريق نانت نظيره بريست اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب " لابوجوار".

يدخل فريق نانت المباراة وهو في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بينما فريق بريست في المركز في المركز الثامن برصيد 28 نقطة