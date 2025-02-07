نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يرفض طلب كولر.. الأهلي يحسم ملف الانتقالات الشتوية ويغلق باب الصفقات الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي قرارًا نهائيًا فيما يتعلق بملف التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث أبلغ المدير الفني السويسري مارسيل كولر بهذا القرار قبل ساعات قليلة من إغلاق باب القيد الشتوي رسميًا غدًا السبت.

إغلاق ملف الصفقات بعد التعاقد مع أربعة لاعبين جدد

بعد استكمال التعاقد مع أربعة لاعبين جدد، قرر مجلس إدارة الأهلي عدم إبرام أي صفقات إضافية خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وأخطر الجهاز الفني، بقيادة كولر، بالاكتفاء باللاعبين الذين تم التعاقد معهم، وهم:

نايتس جراديشار.

أشرف بن شرقي.

أحمد رضا.

مصطفى العش.

تحديد قائمة اللاعبين الأجانب في الأهلي

على صعيد قائمة الأجانب في الفريق، تم قيد النجم التونسي علي معلول بشكل رسمي ضمن القائمة، ليكتمل بذلك الحد الأقصى المسموح به من اللاعبين الأجانب، والذي يضم كلًّا من:

أشرف بن شرقي (المغرب).

يحيى عطية الله (المغرب).

أشرف داري (المغرب).

نيجك جراديشار (سلوفينيا).

علي معلول (تونس).

في المقابل، قررت إدارة الأهلي استبعاد اسم المغربي رضا سليم من القائمة، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية تمثلت في قطع بغضروف الركبة، ما سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

رفض إبرام صفقات جديدة رغم رغبة كولر

وعلى الرغم من رغبة المدير الفني السويسري مارسيل كولر في تدعيم صفوف الفريق بصفقة أجنبية جديدة تحت السن خلال الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب القيد، إلا أن إدارة النادي رفضت هذا الطلب، وأكدت الاكتفاء باللاعبين الذين تم التعاقد معهم، مع غلق ملف الانتقالات الشتوية بشكل رسمي.