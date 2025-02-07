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أحمد جودة - القاهرة - اكد ​فينسنت كومباني​، مدرب ​بايرن ميونيخ​، ان انتقال المهاجم ​ماتياس تيل​ إلى ​توتنهام​ الانجليزي كان في صالح اللاعب والنادي.

كومباني: انتقال ماتياس تيل إلى توتنهام كان قرارًا صائبًا

انتقل تيل، البالغ من العمر 19 عامًا، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الدائم بعد وصوله إلى البايرن من ستاد رين في 2022. هذا الموسم، شارك تيل في 14 مباراة فقط.

أوضح كومباني ان البايرن دائمًا ما يكون صريحًا مع اللاعبين بشأن قراراتهم، ويأخذون في الاعتبار التطور الشخصي والإنساني للاعبين، كما اكد ان تركيزه في الوقت الحالي منصب على مباراة فريقه ضد فيردر بريمن، وليس على المواجهة المقبلة في دوري ابطال أوروبا ضد سلتيك.