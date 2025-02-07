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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير إعلامي، عن سعي إدارة ريال مدريد، لإبرام صفقة من صفوف آرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

\نجم أرسنال هدف ريال مدريد القادم في الميركاتو الصيفي

وبحسب إذاعة "RMC Sport"، فإن الملكي يعتبر ويليام ساليبا مدافع آرسنال، أولوية مطلقة، مما يثير قلق جماهير الجانرز، إلا أن التقرير يؤكد أن النادي اللندني لا يتوقع خسارة اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الصفقة ستكون ضخمة، حيث لن يسمح آرسنال برحيل ساليبا بأقل من 80 مليون إسترليني، وهو الرقم القياسي المسجل باسم هاري ماجواير عند انتقاله من ليستر إلى مانشستر يونايتد.

لكن عقد ويليام ساليبا مع آرسنال، يمتد حتى 2027، مما يمنح النادي الإنجليزي، موقفًا قويًا في التفاوض مع ريال مدريد.

ولم يحظ ساليبا، البالغ من العمر 23 عامًا، ببداية سهلة مع آرسنال منذ انضمامه في 2019، حيث خرج في 3 فترات إعارة متتالية إلى سانت إيتيان ونيس ومارسيليا.

لكن منذ عودته لآرسنال في موسم 2022-2023، أصبح ساليبا ركيزة أساسية في دفاع المدرب ميكيل أرتيتا، وأحد أفضل المدافعين في البريميرليج.

وخاض ساليبا حتى الآن 116 مباراة بقميص آرسنال، وسجل 7 أهداف، كما مثل منتخب فرنسا في 26 مباراة، مما جذب اهتمام ريال مدريد، الذي يسعى لتعزيز خط دفاعه.