نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد الدوري المصري الممتاز، اليوم الجمعة، إقامة أربع مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الحالية، حيث تسعى الفرق لتحقيق نتائج إيجابية لتعزيز مراكزها في جدول الترتيب.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تنطلق مباريات اليوم بمواجهتين في تمام الساعة الخامسة مساءً، حيث يلتقي سموحة مع بيراميدز على ملعب الإسكندرية، في لقاء يبحث فيه الفريق السكندري عن تحسين مركزه، بينما يسعى بيراميدز لمواصلة المنافسة على الصدارة.

وفي التوقيت ذاته، يستضيف حرس الحدود نظيره إنبي على استاد المكس، في مواجهة متكافئة يسعى فيها كل فريق لحصد النقاط الثلاث.

وفي ختام مواجهات اليوم، تقام مباراتان في الثامنة مساءً، حيث يلتقي طلائع الجيش مع الجونة على ملعب جهاز الرياضة العسكري، في لقاء يبحث خلاله الطلائع عن العودة للانتصارات، بينما يسعى الجونة للهروب من مناطق الهبوط.

وفي قمة مباريات اليوم، يستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة كلاسيكية ينتظرها عشاق الكرة المصرية، حيث يسعى الأبيض لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، بينما يأمل الدراويش في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقفه.



القنوات الناقلة لمباراة اليوم الجمعة بالدوري المصري

ومن المقرر أن تذاع هذه المباريات عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل.