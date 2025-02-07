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أحمد جودة - القاهرة - أكد رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أنَّه بعد اجتماعه مع الأندية، ولجنة الحكام ورابطة الليجا، اتفق الجميع على إدانة ريال مدريد في أزمة مباراة إسبانيول.

رئيس الاتحاد الإسباني: جميع الأندية استنكرت موقف ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لاتخاذ خطوات قانونية ضد لجنة الحكام الإسبانية بعد الجدل الكبير الذي أُثير حول قرار عدم طرد لاعب إسبانيول، كارلوس روميرو، عقب تدخله العنيف على كيليان مبابي، مهاجم الملكي، خلال المواجهة.

كان ريال مدريد قد تقدم بشكوى رسمية للجنة الحكام، مطالبًا بالحصول على التسجيلات الصوتية للحوار بين الحكم وتقنية الفيديو (VAR) خلال اتخاذ القرار، إلا أنه لم يتلقَّ ردًا واضحًا حتى الآن.

وقال لوزان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "يجب أن يدرك ريال مدريد أن هذا ليس هو الطريق الصحيح".

وأضاف: "جميع الأندية، دون استثناء، استنكرت موقف ريال مدريد، وهو أحد أكبر الأندية في العالم. يجب أن يعيد النظر في مواقفه وأن يكون إلى جانب باقي الأندية، لأن هذا ما نريده جميعًا".

وتابع: "أوضحت لفلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد، أننا هنا للبناء، لبدء صفحة جديدة، وللعمل معًا. علينا أن نضع أسس التحديث والتطوير، وإجراء تغييرات هيكلية داخل لجنة الحكام وأمور أخرى".

وعن مطالبات ريال مدريد بالحصول على تسجيلات الـ(VAR)، علق: "لا مشكلة في توفير كل ما لدينا، لكنني لا أعلم ما إذا كان ريال مدريد سيستخدم هذه التسجيلات بطريقة منحرفة".

وأوضح "لا أشاهد قناة مدريد التلفزيونية، لكن نادٍ بحجم ريال مدريد يجب أن يتعامل مع هذه الأمور بشكل لائق. سنكون شفافين وسنوفر لهم نفس المعلومات التي يحصل عليها الجميع".

أما بشأن تغريدات أتلتيكو مدريد الساخرة ردًا على بيان ريال مدريد قبل أيام من الديربي، قال لوزان: "أفهم أنهم استخدموها بطريقة ساخرة. أتلتيكو تحدث بوضوح، وهو قلق للغاية، وقد أوضح موقفه في مناسبات أخرى أيضًا".