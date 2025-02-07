نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحظى منافسات اليوم الجمعة، باهتمام واسع، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلي مواجهات قوية في مختلف البطولات العالمية، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان وموناكو في الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي، ومواجهة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

نانت X ستاد بريست – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4

باريس سان جيرمان X موناكو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد X ليستر سيتي – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ X فيردر بريمن – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايو فاليكانو X بلد الوليد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كومو X يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

سموحة X بيراميدز – الساعة 5 مساء على قناة ON TIME SPORT 1

حرس الحدود X إنبي – الساعة 5 مساء على قناة ON TIME SPORT 1

طلائع الجيش X الجونة – الساعة 8 مساء على قناة ON TIME SPORT 2

الزمالك X الإسماعيلي – الساعة 8 مساء على قناة ON TIME SPORT 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

العروبة X الوحدة – الساعة 3 عصرا على قناة SSC 1

النصر X الفيحاء – الساعة 5:20 مساء على قناة SSC 1

الأهلي X الفتح – الساعة 7 مساء على قناة SSC 1