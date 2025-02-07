تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام موناكو في قمة الدوري الفرنسي والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - اختار الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام موناكو، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو

يلتقي الفريق الباريسي مع ضيفه موناكو، مساء اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2025 على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، والحادية عشر وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام موناكو

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- ويليام باتشو- نونو مينديز.

وسط الملعب: فابيان رويز- لي كانج إن- فيتينها.

خط الهجوم: برادلي باركولا- عثمان ديمبلي- خفيتشا كفاراتسيخليا.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد موناكو في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

وتنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

