نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام الفتح في الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الفتح، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي ضد الفتح

يلتقي الأهلي مع ضيفه الفتح، مساء اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2025 على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الفتح

حراسة المر: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي - ميريح ديميرال - روجير إيبانيز - ماتيو دامس

خط الوسط: فرانك كيسيه - زياد الجهني - جابرييل فيجا

خط الهجوم: رياض محرز - روبرتو فيرمينو - إيفان توني

يحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 35 نقطة، من 11 انتصارًا وتعادلين و5 خسائر، بينما يتواجد الفتح في المركز الأخير بـ10 نقاط.

وتنقل مباراة الأهلي والفتح عبر شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا