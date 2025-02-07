رونالدو يقود الهجوم.. تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الفيحاء، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر ضد الفيحاء

يلتقي العالمي مع ضيفه الفيحاء، اليوم الجمعة الموافق 7 يناير 2025 على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة والخامسة وعشرون دقيقة بتوقيت القاهرة، والسادسة وعشرون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: نواف بوشال - علي العوجامي - محمد آل فتيل - سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - علي الحسن - أنجيلو جابرييل.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - جون دوران – ساديو ماني

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة.

وتنقل مباراة النصر ضد الفيحاء عبر شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.