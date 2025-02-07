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أحمد جودة - القاهرة - أشار الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، إلى صعوبة مواجهة موناكو في الجولة الـ 21 من الدوري الفرنسي، كاشفا أن اللقاء سيكون تحديًا كبيرًا لفريقه رغم صدارته لجدول الترتيب بفارق 10 نقاط عن مارسيليا الثاني و13 نقطة عن موناكو الثالث.

إنريكي: سنخوض اختبارًا صعبًا أمام موناكو

وأوضح إنريكي أن موناكو استعاد توازنه بتحقيق انتصارين متتاليين بعد سلسلة من أربع مباريات دون فوز، مشيدًا بتنظيم الفريق الدفاعي وكثافته الكبيرة، وأضاف أن موناكو يتميز بالتحكم الجيد في الكرة، مع لاعبين يمتلكون إمكانات عالية في وسط الملعب والأطراف، وغالبًا ما يتحركون بشكل يسبب صعوبات كبيرة للخصوم، وشدد على ضرورة التركيز والجهد للتغلب على فريق يعد من أبرز المنافسين المباشرين لباريس في الدوري.