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أحمد جودة - القاهرة -

انتقد المهاجم الفرنسي ​أنطوان جريزمان​ نجم فريق ​أتلتيكو مدريد​ الاسباني الضُّغوط المتزايدة الّتي يتعرّض لها الحكام في المباريات وذلك قبل ديربي مدريد ضد الريال.

جريزمان ينتقد الضغوط التي يتعرض لها الحكام

واعتبر جريزمان أنّ الصحفييّن هم من يثيرون الضجّة هذه بشكلٍ أكبر، وأن هذا الأمر يزيد من التوتّر لدى الحكام".

وعن حكم مباراة الديربي رد جريزمان قائلًا: "الآن لا يهم من هو، فهو سيذهب إلى أي ملعب خائفًا من الفشل، لأن الجميع سيراقبه، ليس من الجيد للحكم أن يأتي لمباراة بهذا الشكل".

ويتصدّر الريال ترتيب الليجا بـ49 نقطة ويتأخر عنهم أتلتيكو بنقطة واحدة فقط.