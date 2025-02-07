نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يُكرم مراسل الأهلي بـ "دوت الخليج" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرَّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الزميل أشرف عبد الناصر، الناقد الرياضي ومراسل النادي الأهلي بقسم الرياضة بالفجر، وذلك تقديرا لإسهاماته المميزة.



وكرم الوزير عدد من الصحفيين ضمن نشاطات بوابة وزارة الشباب والرياضة، والتي تعد من أهم النافذات الإعلامية الشبابية في مصر والوطن العربي، والتي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي جمال نور الدين.

وتتقدم بوابة "دوت الخليج" برئاسة تحرير الدكتور مصطفى ثابت بالتهنئة للزميل العزيز، وتتمنى له ولكل أسرة دوت الخليج دوام النجاح والتفوق والتميز في المجال الصحفي.

وقال الدكتور مؤمن الجندي رئيس القسم الرياضي بالفجر: “سعيد جدًا بتكريم الزميل أشرف عبد الناصر، فهو تتويج لمجهوده المميز وتعاونه المثمر مع فريق العمل المخلص، لتقديم محتوى صحفي رياضي مؤثر وحيادي بنزاهة وشفافية ومهنية”.