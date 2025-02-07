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أحمد جودة - القاهرة -

تسلم أكرم عفيف لاعب السد ومنتخب قطر جائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا لعام 2024 وذلك بعد فوزه في استفتاء النسخة الثانية عشرة من جائزة أفضل لاعب في آسيا والتي تنظمها سنويًا مجلة " تيتان سبورت " الصينية الشهيرة بمشاركة مجموعة من الخبراء والنجوم السابقين والاعلاميين في كرة القدم الآسيوية.

عفيف يتسلم جائزة أفضل لاعب في آسيا باستفتاء مجلة "تيتان" الصينية

حصل أكرم عفيف على 181 نقطة، فيما حصل وصيفه الكوري الجنوبي سون هيونج مين على 168 نقطة وحل ثالثا المغربي سفيان رحيمي محترف العين الاماراتي برصيد 115 نقطة، ونال البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي، المركز الرابع في النسخة الحالية برصيد 109 نقاط.

تمنح جائزة أفضل لاعب في آسيا المقدمة من مجلة "تيتان سبورت" الصينية، لأي لاعب يمثل دولة آسيوية، بجانب أي لاعب يلعب في فريق آسيوي بغض النظر عن جنسيته.

أصبح أكرم أول فائز من غرب آسيا حيث كانت النسخ الـ11 الماضية، قد شهدت فوز تسعة لاعبين من كوريا الجنوبية بالجائزة، فيما ذهبت الجائزة مرتين إلى لاعبين من اليابان.