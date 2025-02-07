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أحمد جودة - القاهرة - لحق ريال سوسييداد بقطبي العاصمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد إلى نصف نهائي مسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم بفوزه على ضيفه أوساسونا 2-0 الخميس في ربع النهائي.

كأس إسبانيا: سوسييداد يلحق بقطبي العاصمة إلى نصف النهائي

وحسم سوسييداد نتيجة المباراة في نصف الساعة الاولى بتسجيله الهدفين عبر أندر بارينيتشيا (21) وبرايس منديس (31) اثر تمريرتين حاسمتين من القائد ميكل أويارسابال.

وتلقى أوساسونا ضربة موجعة مبكرة بطرد مدافعه أليخاندرو كاتينا في الدقيقة 35.

وثأر ريال سوسييداد، البطل ثلاث مرات اخرها 2020، لخسارته أمام أوساسونا الوصيف مرتين (2005 و2023) قبل اربعة أيام عندما سقط امامه 1-2 في الدوري.

وكان أتلتيكو مدريد أول المتأهلين بتغلبه على جاره خيتافي بخماسية نظيفة الثلاثاء في افتتاح الدور ربع النهائي، قبل أن يلحق به ريال مدريد الاربعاء بفوزه بشق الأنفس على مضيفه وجاره ليغانيس 3-2.