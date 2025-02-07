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أحمد جودة - القاهرة - أكد ​مايكل ارتيتا​، مدرب ​ارسنال​، أن فريقه لا يزال يمتلك الكثير ليقاتل من اجله هذا الموسم، وذلك بعد توديع ​كأس الرابطة الانجليزية​ على يد ​نيوكاسل يونايتد​ بعد الخسارة امامهم بهدفين نظيفين في دور نصف النهائي.

أرتيتا حزين بعد الخروج من كأس الرابطة

وفي حديث له، قال ارتيتا: "يجب علينا تقبل الأمر، هذا صعب في ظل التوقعات العالية التي لدينا".

وأضاف: "نتألم كثيرًا بعد توديع كأس الرابطة، لكن يجب علينا التطلع للأمام".

وأكد أن أرسنال استغل معسكره الشتوي في دبي لإعادة شحن معنوياته، حيث قال: "لا زال لدينا الكثير للعب من أجله".