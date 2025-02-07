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أحمد جودة - القاهرة - أكد مايكل ارتيتا، مدرب ارسنال، أن فريقه لا يزال يمتلك الكثير ليقاتل من اجله هذا الموسم، وذلك بعد توديع كأس الرابطة الانجليزية على يد نيوكاسل يونايتد بعد الخسارة امامهم بهدفين نظيفين في دور نصف النهائي.
أرتيتا حزين بعد الخروج من كأس الرابطة
وفي حديث له، قال ارتيتا: "يجب علينا تقبل الأمر، هذا صعب في ظل التوقعات العالية التي لدينا".
وأضاف: "نتألم كثيرًا بعد توديع كأس الرابطة، لكن يجب علينا التطلع للأمام".
وأكد أن أرسنال استغل معسكره الشتوي في دبي لإعادة شحن معنوياته، حيث قال: "لا زال لدينا الكثير للعب من أجله".