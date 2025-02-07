نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ​ليستر سيتي: نحن نواجه تحديات مالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الهولندي ​رود فان نيستلروي​، مدرب ​ليستر سيتي​، ان فريقه يواجه تحديات بسبب القيود المالية، ما أدى إلى ابرام صفقة واحدة فقط خلال الانتقالات الشتوية، وأكد ان تعزيز الفريق ضروري لتحسين الأداء، لكن الموارد المالية لم تكن متاحة لذلك.

مدرب ​ليستر سيتي: نحن نواجه تحديات مالية

أشار إلى أن النادي يضم بالفعل لاعبين اثنين على سبيل الإعارة، ولا يمكن تسجيل المزيد بسبب لوائح الدوري. وأضاف أن التعامل مع القيود المالية يعكس واقع النادي، وليس خيبة أمل.

يستعد ليستر، صاحب المركز الـ 18 في الدوري الممتاز، لمواجهة مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الانجليزي، بينما يواصل النزاع مع الدوري بشأن قواعد الربح والاستدامة.