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أحمد جودة - القاهرة -

انتقد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، نادي ريال مدريد، قائلا إن إدارة النادي "فقدت عقلها" وذلك بعد اتهامات موجهة من جانبها للحكام بالتحيز ضد حامل لقب البطولة.

رئيس رابطة الدوري الإسباني ينتقد هجوم ريال مدريد على التحكيم

وقال رئيس الرابطة إنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية تجاه الخطاب الذي نشره ريال مدريد هذا الأسبوع والذي يتهم الرابطة "بالتحيز" ضد النادي لصالح الأندية الأخرى.

وأضاف تيباس في حديث مع الصحفيين: "لقد اختلقوا قصة من التحيز لا أساس لها من الصحة، وفي رأيي هذا يفسد المنافسة وهدفها ولقد تعدى ذلك الحدود وفقدوا عقلهم".

وجاء خطاب ريال مدريد بعد يومين بعد شعور داخل النادي بتعرضه للظلم التحكيمي في المباراة التي خسرها الفريق بهدف نظيف أمام إسبانيول، وتطرق الريال لخطأ عنيف من مدافع إسبانيول، كارلوس روميرو بحق كيليان مبابي مهاجم الفريق في الدقيقة 60، وتعرض روميرو للبطاقة الصفراء لكن النادي الملكي يرى بأن اللاعب كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء مباشرة، فيما سجل روميرو بعد ذلك هدف الفوز لإسبانيول.

وبعد مراجعة تقنية (فار) اعتبر الحكم أن البطاقة الصفراء هي القرار المناسب في تلك الحالة، فيما اعتبر ريال مدريد في خطابه المكون من أربع صفحات أن قرارات الحكم وحكام (فار) كان بمثابة "فضيحة".

وأوضح النادي الملكي أن التحكيم في مباراة إسبانيول كان يمثل بشكل واضح ما وصفه "بذروة التشوه في النظام التحكيمي من خلال قرارات ضد ريال مدريد، مؤكدا أن ذلك يؤكد الغش والتلاعب ضد النادي بشكل لا يمكن تجاهله".