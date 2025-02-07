نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: محمد نصير يشتكي مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد نصير لاعب نادي مودرن سبورت الحالي ولاعب الأهلي السابق قدم شكوى رسمية ضد ناديه بسبب فسخ التعاقد من جانب واحد.

خالد الغندور: محمد نصير يشتكي مودرن سبورت

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" محمد نصير طلب الحصول على كافة مستحقاته بعدما طلب النادي منه الحصول على جزء منها والرحيل عن صفوفه ".

وأضاف: "نصير قدم شكوى ضد نادي مودرن سبورت بسبب رفضهم رحيله بداية الموسم عن الفريق ومن ثم عدم الاعتماد عليه وخروجه من حسابات الجهاز الفني".

واختتم:" اللاعب طلب الحصول على مستحقاته كاملة وخلال أيام سيعلن عن وجهته الجديدة خارج مصر".

