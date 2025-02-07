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أحمد جودة - القاهرة -

قال ياسر ريان نجم الأهلي السابق، إن فريق بتروجت منظم جدًا والمهم للأهلي هو الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ياسر ريان: كريم الدبيس أفضل من يحيي عطية الله وبتروجت فريق منظم

وتابع ياسر ريان خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "أنصح مصطفى العش أن يكون "رتمه" أسرع من كده".

وأضاف: "كريم الدبيس يقدم أداء فني كبير وأرى إنه أفضل من يحيى عطية الله ويجب أن يحصل على فرصته بشكل كامل".

وأكمل:" أتوقع أن الأهلي سيفعل بند شراء يحيى عطية الله وسيتم الاعتماد على معلول كجناح وليس ظهير أيسر".

واستطرد:" محمد عبد الله يذكرني بـ أحمد الشيخ والفترة المقبلة ستكون المنافسة قوية لشغل المراكز الأساسية في النادي الأهلي".

واختتم:" نتائج سيراميكا كليوبترا في الدوري جيدة وهدفه الرئيسي التواجد في المراكز المتقدمة بالدور الأول".

