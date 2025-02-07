نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: الزمالك يحسم مصير جروس في التوقف الدولي المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عقد جلسة في حضور كريستيان جروس المدير الفني للفريق وأحمد حسام ميدو.

خالد الغندور: الزمالك يحسم مصير جروس في التوقف الدولي المقبل

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الجلسة طالت لمدة تقترب من 3 ساعات وتم الحديث خلال تلك الجلسة عن كل ما يدور حول فريق الكرة بالزمالك".

وأكمل:" تم الحديث خلال تلك الجلسة عن الصفقات التي يحتاج الزمالك لحسمها خلال الساعات القليلة المتبقية من سوق الانتقالات الشتوي".

واستطرد:" الزمالك قرر استمرار جروس حتى التوقف الدولي المقبل منتصف شهر مارس 2025 وسيتم وقتها تقييم النتائج للفريق".

