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أحمد جودة - القاهرة - فجر فيورنتينا مفاجأة واكتسح نظيره إنتر ميلان بثلاثية نظيفة وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

فيورنتينا يصعق إنتر بثلاثية في الكالتشيو

وبهذه النتيجة، يظل إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 51 نقطة بينما يحتل فيورنتينا المركز الرابع في جدول الكالتشيو برصيد 42 نقطة.

سيطر لاعبو إنتر ميلان على أول نصف ساعة من الشوط الأول حتى نجحوا في تسجيل هدف في الدقيقة 30 كارلوس أوجوستو ولكن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل.

جاء باقي الشوط الأول متكافئا ومتعادلا بين الجانبين لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح لاعبو فيورنتينا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 59 عن طريق لوكا رانيري الذي تصدى لركلة ركنية ببراعة وسدد الكرة في الجانب الأيسر لمرمى إنتر ميلان.

وشهدت الدقيقة 68 الهدف الثاني لفيورنتينا من توقيع مويس كين الذي تصدى للكرة برأسه لتستقر في الجانب الأيسر لمرمى إنتر ميلان.

واصل لاعبو فيورنتينا سيطرتهم على مجريات اللعب حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الثالث لهد في الدقيقة 89 عن طريق مويس كين الذي استغل خطأ مدافعي إنتر ميلان وسدد الكرة في مرماهم ليعلن عن الهدف الثالث للفيولا وينتهي اللقاء اكتساح فيورنتينا لإنتر ميلان بثلاثية نظيفة.

