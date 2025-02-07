نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مونتيري المكسيكي يتعاقد مع سيرجيو راموس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مونتيري المكسيكي عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع الأسطورة الإسبانية سيرجيو راموس، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

سيرجيو راموس ينتقل إلى مونتيري المكسيكي

ووقع المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، مساء الخميس، على عقود انضمامه إلى صفوف مونتيري المكسيكي، لمدة موسم واحد.

وانضم راموس البالغ من العمر 38 عامًا، إلى صفوف النادي المكسيكي، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق إشبيلية في الصيف الماضي.

ونشر النادي المكسيكي في بيانه الرسمي، قائلًا، "يعد وصول سيرجيو إلى مونتيري حدثا غير مسبوق في تاريخ النادي، نظرا لمسيرة اللاعب وإنجازاته والاعتراف العالمي، به".

وأضاف، "يُعد لاعب كرة القدم أحد أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم العالمية، حيث فاز بالعديد من الألقاب مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وفاز ببطولة العالم مع إسبانيا في كأس العالم 2010 ولقبين في بطولة أوروبا في 2008 و2012".