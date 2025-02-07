برشلونة يدك شباك فالنسيا بخماسية ويصعد لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

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أحمد جودة - القاهرة -

تأهل برشلونة لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على نظيره فالنسيا، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب ميستيا، للموسم الحالي 2024-2025.

نتيجة مواجهة برشلونة وفالنسيا في كأس إسبانيا

واكتسح النادي الكتالوني نظيره فالنسيا بخماسية نظيفة، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

تمكن النادي الكتالوني من تسجيل هدف التقدم عن طريق المهاجم الإسباني فيران توريس في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة من أليكس بالدي.

ثم أضاف المهاجم الإسباني فيران توريس ثاني أهداف برشلونة في الدقيقة 17 من زمن المباراة.

وعزز النادي الكتالوني تقدمه، وسجل الهدف الثالث عن طريق لاعبه الإسباني الشاب فيرمين لوبيز في الدقيقة 23، بعد صناعة مميزة من بيدري.

وأحرز فيران توريس ثالث أهدافه "هاتريك" في اللقاء والرابع لبرشلونة في الدقيقة 30، من صناعة رافينيا.

وفي الدقيقة 59، سجل الموهبة الإسبانية الشابة لامين يامال خامس أهداف برشلونة، من تمريرة متقنة من رافينيا.

