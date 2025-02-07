نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول القادمة عقب التأهل إلى نهائي كأس كاراباو والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إلى الدور النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعدما حقق الفوز على نظيره توتنهام هوتسبير برباعية نظيفة في إياب نصف النهائي.

موعد مباراة ليفربول القادمة عقب الفوز على توتنهام

ويستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بلايموث أرجايل، يوم الأحد المقبل الموافق 9 فبراير الجاري، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد بلايموث أرجايل، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بلايموث أرجايل

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لاذاعة مباريات بطولة كأس الاتحاد الانجليزي، وستنقل مباراة ليفربول. ضد بلايموث أرجايل على قناة bein sports 1.

