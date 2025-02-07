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أحمد جودة - القاهرة - كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 7 فبراير 2025؟

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 فبراير 2025: قمة باريس سان جيرمان وموناكو والمنافسات العربية والأوروبية.. تقام اليوم الجمعة 7 فبراير 2025، العديد من المباريات المثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، حيث يشهد اليوم مواجهات قوية بين كبار الأندية في العالم.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

الدوري الفرنسي

يشهد قمة نارية بين باريس سان جيرمان المتصدر وموناكو الثالث، وذلك ضمن الجولة 21 من المسابقة. هذا اللقاء يحمل أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، خاصة بعد انضمام اللاعب الليبي المعتصم المصراتي إلى موناكو قادمًا من بشكتاش التركي.

الدوري السعودي

يشهد مواجهات مثيرة أيضًا، حيث يلتقي النصر مع الفيحاء في الساعة 18:20 بتوقيت السعودية (17:20 بتوقيت مصر)، كما يلتقي الأهلي مع الفتح في الساعة 20:00 بتوقيت السعودية (19:00 بتوقيت مصر)، في إطار الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

الدوري المصري

يشهد أيضًا بعض المباريات المهمة، حيث يستضيف الزمالك فريق الإسماعيلي في الساعة 20:00 بتوقيت السعودية (19:00 بتوقيت مصر)، بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة. كما يلعب سموحة ضد بيراميدز في الساعة 17:00 بتوقيت السعودية (16:00 بتوقيت مصر).

الدوريات الأوروبية:



في الدوري الإسباني، يستضيف رايو فايكانو فريق بلد الوليد في الساعة 23:00 بتوقيت السعودية (22:00 بتوقيت مصر).

في الدوري الإيطالي، يقام اللقاء بين كومو ويوفنتوس في الساعة 22:45 بتوقيت السعودية (21:45 بتوقيت مصر).

وفي الدوري البرتغالي، يلعب بورتو ضد سبورتينغ لشبونة في الساعة 23:15 بتوقيت السعودية (22:15 بتوقيت مصر).

أما في الدوري الألماني، يلتقي بايرن ميونيخ مع فيردر بريمن في الساعة 22:30 بتوقيت السعودية (21:30 بتوقيت مصر).

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 7 فبراير 2025؟

إذا كنت ترغب في متابعة مباريات اليوم الجمعة 7 فبراير 2025، فهناك عدة طرق لتتمكن من مشاهدة البث المباشر لكل مباراة عبر منصات مختلفة:

إذا كانت المباراة مذاعة عبر قنوات beIN Sports:

يمكنك مشاهدة المباريات عبر تطبيق TOD TV، حيث يقوم بتغطية المباريات من الدوريات الأوروبية الكبرى مثل الدوري الإسباني، الدوري الفرنسي، والدوري الألماني. بعد الاشتراك في التطبيق، ستكون قادرًا على متابعة البث المباشر بأعلى جودة على مختلف الأجهزة.

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC: