هدف صلاح.. مشاهدة أهداف مباراة ليفربول ضد توتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية

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أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظيره توتنهام هوتسبير برباعية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الرابطة الانجليزية.

أهداف مباراة ليفربول ضد توتنهام في كأس الرابطة الانجليزية

سجل كودي جاكبو مهاجم فريق ليفربول، في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني لصالح فريق ليفربول عند الدقيقة 51 عن طريق ركلة جزاء.

وأحرز في الدقيقة 75 من الشوط الثاني، دومنيك سوبوسلاي لاعب فريق ليفربول الهدف الثالث في شباك توتنهام.

ثم نجح فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول، في تسجيل الهدف الرابع في مرمى توتنهام، عند الدقيقة 80 بعد أسيست من ماك أليستر.