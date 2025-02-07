نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صلاح يقود ليفربول لاكتساح توتنهام والتأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في تحقيق فوزا كبيرا على نظيره توتنهام هوتسبير، برباعية دون رد، في المباراة القوية التي جمعت بينهما ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الرابطة الانجليزية.

أحداث مباراة ليفربول ضد توتنهام في كأس الرابطة الانجليزية

افتتح التسجيل اللاعب كودي جاكبو مهاجم فريق ليفربول، في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح.

وسدد في الدقيقة 44 قبل انتهاء الشوط الأول، النجم المصري محمد صلاح، كرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم.

ومع أحداث الشوط الثاني، سجل محمد صلاح الهدف الثاني لصالح فريق ليفربول عند الدقيقة 51 عن طريق ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 63 سدد كودي جاكبو لاعب ليفربول كرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم.

وسجل في الدقيقة 75 من الشوط الثاني، دومنيك سوبوسلاي لاعب فريق ليفربول الهدف الثالث في شباك توتنهام.

ثم تمكن فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول، من تسجيل الهدف الرابع في مرمى توتنهام، عند الدقيقة 80 بعد أسيست من ماك أليستر.

وبهذه النتيجة، يتأهل فريق ليفربول بشكل رسمي إلى نهائي كأس بطولة كأس الرابطة الانجليزية، في موسمه الحالي، ليلتقي مع نظيره نيوكاسل يونايتد