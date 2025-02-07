نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالملك مرشح لقيادة مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر بنادي مودرن سبورت كشف وجود اتجاه قوي داخل مجلس إدارة النادي لرحيل المدرب الفرنسي فرانك دوماس عن تدريب الفريق.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" حاليًا هناك مناقشات في مجلس إدارة مودرن سبورت للاستقرار على القرار ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عن إقالة دوماس من تدريب فريق وذلك عقب الهزيمة أمام غزل المحلة اليوم في الجولة الـ12 من دوري نايل".

وأكمل:" أحمد عيد عبدالملك المدرب السابق لنادي غزل المحلة مرشح لتدريب فريق مودرن سبورت خلفًا للفرنسي فرانك دوماس".