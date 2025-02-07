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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن الساعات الماضية شهدت عرض الجزائري عبد الرحمن مزيان لاعب فريق شباب بلوزداد على إدارة نادي الزمالك.
خالد الغندور: عامل السن يبعد عبد الرحمن مزيان عن الزمالك
وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "البعض كان متحمس لضم اللاعب الجزائري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".
وأضاف: "لكن الأغلب داخل النادي أكدوا على أن سن اللاعب كبير والنادي يبحث عن لاعب يكون مشروع للاستمرار من ثلاث إلى أربع مواسم".
واختتم الغندور:" لهذا السبب تم صرف النظر عن ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".