الرياضة

خالد الغندور: عامل السن يبعد عبد الرحمن مزيان عن الزمالك

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خالد الغندور: عامل السن يبعد عبد الرحمن مزيان عن الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن الساعات الماضية شهدت عرض الجزائري عبد الرحمن مزيان لاعب فريق شباب بلوزداد على إدارة نادي الزمالك.

خالد الغندور: عامل السن يبعد عبد الرحمن مزيان عن الزمالك

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "البعض كان متحمس لضم اللاعب الجزائري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وأضاف: "لكن الأغلب داخل النادي أكدوا على أن سن اللاعب كبير والنادي يبحث عن لاعب يكون مشروع للاستمرار من ثلاث إلى أربع مواسم".

واختتم الغندور:" لهذا السبب تم صرف النظر عن ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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