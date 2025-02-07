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أحمد جودة - القاهرة - مباراة ليفربول و توتنهام اليوم في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول و توتنهام بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية إلى ملعب "أنفيلد"، حيث يستضيف ليفربول نظيره توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الخميس، في مواجهة حاسمة بإياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو".

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ليفربول وتوتنهام خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

ليفربول في مواجهة حاسمة أمام توتنهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

يدخل ليفربول المباراة وعينه على تحقيق انتصار بفارق أكثر من هدف، لتعويض خسارته في مباراة الذهاب بهدف دون رد، وحجز بطاقة التأهل إلى النهائي. في المقابل، يسعى توتنهام للخروج بنتيجة إيجابية، حيث يكفيه التعادل لضمان العبور إلى المباراة النهائية، ومواجهة نيوكاسل يونايتد في الصراع على اللقب.

وتمثل هذه المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لليفربول، خاصة مع رغبة مدربه الجديد، الهولندي آرني سلوت، في تحقيق أول ألقابه مع الفريق. كما أن الجماهير تنتظر تألق النجم المصري محمد صلاح، الذي يمتلك سجلًا مميزًا أمام توتنهام، مما يزيد من حماس المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن مشاهدتها عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD 1

ITV

Sky Sports Main Event UK

Sport TV2 Portugal

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports 1 FR

STV Scotland HD

Sky Sports Premier League UK

موقف الفريقين قبل المواجهة

يدخل ليفربول المباراة وهو يعلم جيدًا أن المهمة لن تكون سهلة، إذ يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل للتأهل إلى النهائي. الفريق بدأ مشواره في البطولة بقوة، حيث حقق انتصارات مميزة على كل من:

وست هام (5-1) في الدور الثالث

برايتون (3-2) في دور الـ16

ساوثهامبتون (2-1) في ربع النهائي

وبقيادة محمد صلاح، الذي يقدم موسمًا استثنائيًا ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يأمل الريدز في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق ريمونتادا قوية أمام السبيرز.

توتنهام يطمح للحفاظ على تقدمه

على الجانب الآخر، يدخل توتنهام المباراة بثقة بعد فوزه في الذهاب بهدف نظيف. الفريق بدأ مشواره في البطولة بانتصارات مهمة، حيث فاز على:

كونفنتري سيتي (2-1) في الدور الثالث

مانشستر سيتي (2-1) في دور الـ16

مانشستر يونايتد (4-3) في ربع النهائي

ويأمل السبيرز في الخروج من ملعب أنفيلد بنتيجة إيجابية، تؤهله للمباراة النهائية لملاقاة نيوكاسل، والمنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات.

محمد صلاح وتألقه أمام توتنهام

يعد النجم المصري محمد صلاح أحد أهم أوراق ليفربول في هذه المواجهة، نظرًا لتاريخه المميز أمام توتنهام. حيث ساهم صلاح في 16 هدفًا خلال 17 مباراة ضد السبيرز، مسجلًا 12 هدفًا و4 تمريرات حاسمة، ليصبح ثالث أكثر فريق سجل أمامه بعد وست هام يونايتد (13 هدفًا) ومانشستر يونايتد (16 هدفًا).

كما أن صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفًا، متفوقًا على النرويجي إيرلينغ هالاند، مما يجعله عنصرًا حاسمًا في طموحات ليفربول للتأهل.

غيابات ليفربول في المباراة

يعاني ليفربول من بعض الغيابات المؤثرة، حيث يغيب الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد عن اللقاء بسبب الإصابة، مما يشكل تحديًا للمدرب آرني سلوت لتعويض هذا الغياب في خط الدفاع.

إحصائيات المواجهات السابقة بين ليفربول وتوتنهام

تاريخيًا، يتفوق ليفربول في المواجهات المباشرة أمام توتنهام، حيث التقى الفريقان في 181 مباراة، فاز خلالها ليفربول في 88 مواجهة، بينما انتصر توتنهام في 49 مباراة، وانتهت 44 مباراة بالتعادل.

كما يعد محمد صلاح الهداف التاريخي لهذه المواجهة بـ12 هدفًا، مما يجعله مرشحًا قويًا للتسجيل مجددًا في لقاء اليوم.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي