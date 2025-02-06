الإيفواري كرامو كوامي ينضم للاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - أتم مجلس إدارة نادى سموحة إجراءات التعاقد مع المهاجم الايفوارى كرامو كوامى.
الايفوارى كرامو كوامى ينضم للاتحاد السكندري
وجاء التعاقد مع كوامى لمده موسم ونصف وذلك بعد موافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق.
ولعب كرامو كوامى لاندية اسيك ميمموزا وسيمبا التنزانى والأولمبى اللليبى.
ويعتبر كرامو كوامى هو الصفقة السادسة لزعيم الثغر فى الانتقالات الشتوية بعد شكرى نجيب ويوسف أسامه نبيه ومحمود علاء وسمير فكرى وإسلام مرزوق.