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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي كريم رمزي، عن إعلان قيد التونسي علي معلول في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تعافيه من الإصابة.

كريم رمزي: معلول سيستمر مع الأهلي لما بعد الموسم الحالي.. وسيحجز مكانه في التشكيل الأساسي

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: أي محب لكرة القدم سيحترم ويُقدر تجربة علي معلول في الأهلي حتى لو لم يكن أهلاويا.

وتابع كريم رمزي، أن علي معلول هو أفضل محترف في تاريخ كرة القدم المصرية، بحكم مستواه واستمراريته وشخصيته القيادية.

وأضاف رمزي: الجميع كان سعيدا بإعلان بقاء وقيد علي معلول، لما قدمه لـ الأهلي ولمسابقة الدوري الممتاز.

وواصل كريم رمزي: معلول ليس من اللاعبين الذين جاءوا من أجل الأموال فقط، وكانت لديه عروض خيالية أثناء تألقه مع الأهلي لكنه تمسك بالاستمرار.

وأكمل رمزي: علي معلول بشخصيته القوية، سيكون قادرا على العودة والمشاركة والحصول على المكان الأساسي في تشكيل المارد الأحمر على حساب كريم الدبيس ويحيى عطية الله.

واختتم كريم رمزي: أظن أن علي معلول سيستمر مع الأهلي لما بعد فترة الـ5 أشهر، ومن الجيد أن يكون معلول مع المارد الأحمر في كأس العالم للأندية.