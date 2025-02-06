ويعتبر كرامو كوامى هو الصفقة السادسة لزعيم الثغر فى الانتقالات الشتوية بعد شكرى نجيب ويوسف أسامه نبيه ومحمود علاء وسمير فكرى وإسلام مرزوق.

وجاء التعاقد مع كوامى لمده موسم ونصف وذلك بعد موافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق.

أحمد جودة - القاهرة - أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إجراءات التعاقد مع المهاجم الايفوارى كرامو كوامى.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإيفواري كرامو كوامي ينضم إلى الاتحاد السكندري في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية