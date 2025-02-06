نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإيفواري كرامو كوامي ينضم إلى الاتحاد السكندري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إجراءات التعاقد مع المهاجم الايفوارى كرامو كوامى.
وجاء التعاقد مع كوامى لمده موسم ونصف وذلك بعد موافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق.
ولعب كرامو كوامى لاندية اسيك ميمموزا وسيمبا التنزانى والأولمبى الليبي.
ويعتبر كرامو كوامى هو الصفقة السادسة لزعيم الثغر فى الانتقالات الشتوية بعد شكرى نجيب ويوسف أسامه نبيه ومحمود علاء وسمير فكرى وإسلام مرزوق.