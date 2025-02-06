نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الخميس الموافق 6 فبراير الجاري الجولة الثانية عشر بمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2025

يبحث عشاق ومحبي كرة القدم المصريه عن ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة الثانية عشر

يقام اليوم ثلاثة مباريات في مسابقة الدوري المصري الممتاز

غزل المحلة × مودرن سبورت

سيراميكا كيلوباترا ×فاركو

الأهلي × بتروجيت

يقدم إليكم موقع دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة الثانية عشر

يسعى إمام عاشور لاعب الأهلى للانفراد بصدارة ترتيب هدافى الدورى الممتاز، وذلك عندما يخوض مباراة اليوم مع فريقه أمام بتروجت فى الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الثانية عشر

إمام عاشور الأهلي 6 أهداف

ناصر منسي الزمالك 6 أهداف

عمرو ناصر فاركو 5 أهداف

فيستون كالالا ماييلي بيراميدز 5 أهداف

محمود عبد الحفيظ زلاكة سيراميكا كليوباترا 4 أهداف

جودوين أوكوارا طلائع الجيش 4 أهداف

محمد علي بن حمودة غزل المحلة 4 أهداف

ياو أنور البنك الأهلي 4 أهداف

صديق أويجولا بيراميدز 3 أهداف

مصطفى فتحي بيراميدز 3 أهداف

على فوزي إنبي - موردن سبورت 3 أهداف

مصطفى عبد الرؤوف زيكو زد اف سي 3 أهداف

أسامة فيصل البنك الأهلي 3 أهداف

أحمد سيد زيزو الزمالك 3 أهداف.