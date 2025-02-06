نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قيده.. علي معلول جناح الأهلي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن تفكير مارسيل كولر إستغلال تواجد الثنائي علي معلول بعد قيده ويحيى عطية الله بعد عودته من الإصابة لتكوين جبهة يسرى.

علي معلول جناح الأهلي الجديد

وأوضح شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كولر يفكر في توظيف علي معلول في مركز الجناح بعد عودة عطية الله من الإصابة ليشغل المغربي مركز الظهير الأيسر.

وأتم شبانة أن عدم تعاقد الأهلي مع جناح جديد جعل كولر يفكر في كيفية الاستفادة من معلول في ظل قناعته بعطية الله كظهير أيسر