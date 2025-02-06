نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ديربي ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان، موعد انطلاق مباراة الديربي التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره أتليتكو مدريد، في إطار منافسات بطولة الدوري الاسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

ومن المقرر أن يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره أتلتيكو مدريد، يوم السبت المقبل الموافق 8 فبراير الجاري، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز على ملعب سانتياجو برنابيو.

وستنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات “BEIN Sports” القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لاذاغة مباريات بطولة الدوري الاسباني في موسمه الحالي.