نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: إنفانتينو في ضيافة الأهلي بالأقصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن توجيه النادي الأهلي الدعوة لإنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لحضور الإحتفالية التي ستقام في مدينة الأقصر بمناسبة تواجد نسخة كأس العالم للأندية في مصر وهو الحفل الذي سيشهد الإعلان عن تفاصيل ستاد الأهلي الجديد.

إنفانتينو في ضيافة الأهلي بالأقصر

وأضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الأهلي تلقى موافقة مبدئية من رئيس الفيفا لحضور الحفل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق بتروجيت مساء اليوم الخميس، الموافق 6 فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.