نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. فولهام يتعاقد مع البرازيلي ويليان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فولهام الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، عن إتمام التعاقد مع البرازيلي المخضرم ويليان، خلال الانتقالات الشتوية.

ويليان ينتقل إلى فولهام الإنجليزي

وانضم ويليان إلى صفوف فولهام الإنحليزي قادمًا من أولمبياكوس، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع النادي اليوناني.

ووقع البرازيلي البالغ من العمر 36 عامًا، على عقود انضمامه إلى صفوف فولهام، حتى نهاية الموسم الجاري، وتحديدًا في يونيو 2025، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

وقال فولهام عبر الموقع الرسمي: "ويليان تألق مع الفريق في موسمي 22-23 و23-24، ويعود في ولاية ثالثة في صفقة انتقال حر، بعد مغادرته أولمبياكوس، ديسمبر الماضي".

وأجرى ويليان حوارًا مع الموقع الرسمي لنادي فولهام، بعد الانضمام إلى صفوف الفريق، وقال: "أنا سعيد حقًا بالعودة إلى هنا".

وأضاف النجم البرازيلي، "أعتقد أنها فرصة رائعة باللعب مجددًا لهذا النادي، وأنا محتمس جدًا للنزول للملعب والقيام بالأشياء بشكل جيد لهذا الفريق".

وأختتم ويليان حديثه، قائلًا، "أنا وعائلتي سعداء تمامًا بالعودة إلى فولهام، وأعتقد نحن قادرون على القيام بأشياء جيدة حتى نهاية الموسم، لذلك لا أستطيع الانتظار للبدء مع الفريق".