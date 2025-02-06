نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 6 من شهر فبراير الجاري، مواجهات من العيار الثقيل وتعد أبرزهم مباراة نصف نهائي بطولة كأس كاراباو والتي ستجمع بين ليفربول ضد توتنهام.

مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس

ليفربول وتوتنهام في الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، والساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

فالنسيا ضد برشلونة، في الساعة 22:30 بتوقيت القاهرة، والساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة

الدوري الإيطالي: فيورنتينا ضد إنترناسيونالي، في الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة

الدوري السعودي

الشباب ضد الخليج، 5.20 مساء على قناة SSC EXTRA 1 SD.

التعاون ضد الاتحاد، في تمام الساعة 7 مساء، على قناة SSC1 HD

الدوري المصري

الأهلي ضد بتروجيت، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، على قناة on time sports1.