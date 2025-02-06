نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك بسبب القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن اتحاد الكرة رفض طلب الزمالك بمد فترة القيد الشتوي حتى يوم ٢٨ فبراير ليتوازى مع انتهاء القيد الإفريقي.

رفض طلب الزمالك بمد فترة القيد

وأوضح شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن اتحاد الكرة إستفسر من الفيفا قانونيه مد فترة الانتقالات ليأتي الرد بالرفض من الاتحاد الدولي وهو ما تم إبلاغ الزمالك به رسميا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم غدًا الجمعة، في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.